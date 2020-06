L'Italia non si arrende, domani il flash mob per l'orgoglio italiano a Roma

La manifestazione del centro-destra avrà luogo martedì 2 giugno. Nella mattinata i manifestanti si ritroveranno in piazza del Popolo "per dare voce a chi non si arrende".

In occasione della Festa della Repubblica, il centrodestra si è dato appuntamento nelle piazze italiane per un flash mob che si terrà mantenendo le distante di sicurezza, in attesa della grande manifestazione nazionale del 4 luglio, in cui sarà prevista la partecipazione massiva dei cittadini.

A Roma circa 300 attivisti si ritroveranno dalle 10 del mattino in Piazza del Popolo/via del Corso, a Roma, sotto il motto “l’Italia non si arrende”. Saranno attesi gli interventi del leader leghista Matteo Salvini, del presidente di Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni e del vice presidente Antonio Tajani, che si terranno a fine manifestazione a Largo dei Lombardi. Gli organizzatori garantiscono che sarà allestita una zona ad hoc transennata in modo da evitare assembramenti.

"Crediamo che non ci sia modo migliore per festeggiare la nostra repubblica che rappresentare quei milioni di italiani che non ci stanno al racconto di un'Italia destinata al declino per colpa dell'emergenza coronavirus", ha detto Giorgia Meloni in un video pubblicato su Twitter.

Domani in piazza daremo voce all'Italia che non si arrende. Non vi chiediamo di venire perché non conosciamo ancora curva contagi e vogliamo una manifestazione sicura. Aiutateci diffondendo immagini che pubblicheremo. Ci vediamo il 4 luglio per una grande manifestazione nazionale pic.twitter.com/kxrS1MrVY3 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 1, 2020

​Le manifestazioni si svolgeranno in altre 100 piazze d'Italia dalla Liguria alla Sicilia.