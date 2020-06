Al Bano sull'annullamento di tour e concerti: "Con la mia pensione reggo solo un anno"

La crisi economica si fa sentire anche per Al Bano, che ha espresso le proprie preoccupazioni per l'impossibilità di poter tornare ad esibirsi e per la condizione della sua azienda di ospitalità nella nativa Puglia.

Il cantautore pugliese ne ha parlato in due interviste, al settimanale Diva e Donna e all'agenzia di stampa AGI:

"Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1.470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1.370", ha detto Al Bano.

L'ex compagno di Romina Power si è detto sorpreso, ricordando il suo passato da contadino e operaio:

"Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano", ha concluso.

Lo stop forzato dei concerti e dell'attività alberghiera, peraltro, potrebbero creare un danno economico significativo non solo allo stesso Al Bano, ma anche a tutti coloro che lavorano con lui, sia in tour che nell'azienda agricola:

"Quando mi esibisco mi accompagnano una ventina di persone fisse e altrettante ruotano. Alla fine sono ben 50 famiglie senza reddito attualmente. A queste si devono aggiungere tutte le persone che lavorano qui a Cellino. Cosa accadrà a settembre quando ci sarà la vendemmia o la raccolta delle olive?", si domanda preoccupato.

L'accusa alle istituzioni

L'autore di Felicità si è dunque rivolto alle istituzioni, accusandole di aver lasciato da soli e senza salvaguardie i professionisti del mondo della musica leggera:

"Alla fine è sempre la Cenerentola. Trovano contributi a sostegno di tutti, tranne per chi lavora in questo mondo. on mi era mai capitato di stare quattro mesi di seguito a casa. Così ne ho approfittato per mettermi a dieta. E faccio tanto movimento. Sono riuscito a perdere ben 4 chilogrammi. Ne sono orgoglioso", ha concluso.