Coronavirus, Fontana: "Numeri positivi in Lombardia ma non abbiamo finito"

Il governatore leghista ha ringraziato la popolazione lombarda per l'alto grado di responsabilità mostrato durante l'emergenza sanitaria.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è ritornato sull'emergenza coronavirus esprimendo soddisfazione per i numeri più recenti pubblicati sull'andamento della pandemia in Regione ma esortando a non abbassare ancora la guardia:

"Oggi i nostri numeri sono positivi: non lo dico ad alta voce per scaramanzia e per evitare di dire che abbiamo finito questa battaglia", ha detto.

Fontana ha poi rivolto un plauso alla popolazione, la quale "tranne piccole eccezioni ha risposto in modo serissimo e consapevole" all'emergenza.

"E' merito loro se oggi i numeri legati al contagio si sono ridotti in maniera sostanziale", ha concluso.

La Lombardia è stata di gran lunga la regione italiana più colpita dal SARS-CoV2, con un numero di contagiati pari a 88 537 e 16.014 morti