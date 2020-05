Piemonte, 28 enne scivola e muore durante escursione in Val Grande

Un'escursione tra amici nel Parco Nazionale della Val Grande si è trasformata in una tragedia, per via di un incidente costato la vita a un uomo di 28 anni, originario di Omegna (VCO).

Durante la traversata del parco dell'Ossola, in Piemonte, il giovane sarebbe scivolato ai Corni del Nibbio, una vetta del Comune di Mergozzo, e precipitato in un burrone. Seppur immediati, inutili sono stati i soccorsi. Il ventottenne è infatti deceduto in seguito alla caduta.

Sull'incidente, avvenuto sabato mattina, adesso indaga il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

L'area della Val Grande non è nuova a questo genere di gravi incidenti fra gli escursionisti. Lo scorso agosto una donna è deceduta, dopo essere precipitata per oltre 150 metri da un canalone in zona Corone di Gina. Ad ottobre, invece un turista svizzero è finito in terapia intensiva dopo un volo di trenta metri da un precipizio.