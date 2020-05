Speranza: "Strappo USA-OMS grave. Europa lavori per ricucire"

Per Roberto Speranza anche l'UE dovrebbe intervenire per rinsaldare la frattura avvenuta tra Stati Uniti e Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'Europa dovrebbe immediatamente iniziare a lavorare per ricomporre la grave frattura registratasi tra USA e OMS.

A sostenerlo, in un post odierno su Twitter è il ministro della Salute, Roberto Speranza:

"Proprio oggi serve una Oms riformata e più forte, non più debole. Rottura Usa è grave. Europa lavori subito unitariamente per ricucire lo strappo", sono state le sue parole

​Nella giornata di ieri il presidente americano Donald Trump ha annunciato la rottura delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando ancora una volta accuse di un presunto insabbiamento delle informazioni sulla diffusione del Covid-19 dalla Cina.

Tale rottura rappresenta "un duro colpo per la sanità internazionale" anche per il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, per il quale l'OMS dovrà essere riformata in futuro "se vorrà fare la differenza".