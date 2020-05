Dal 3 giugno via libera a spostamenti tra regioni - Speranza

Speranza ha ribadito il sì del governo agli spostamenti tra le regioni dal 3 giugno. Il ministro ha ricordato che secondo il dl dal 3 giugno è prevista "la ripresa degli spostamenti infraregionali".

"Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva", ha detto il ministro all'Ansa dopo la riunione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con i capi delegazione.

E' stata anche confermata la stessa data, il 3 giugno, per la riapertura dei confini con i Paesi Ue. E' stato stabilito nel corso di una riunione di governo che si è svolta a Palazzo Chigi questa sera.

A partire da questa data saranno consentiti i viaggi da e per l’estero verso i Paesi dell'Unione Europea, così come per quegli Stati che fanno parte dell'accordo di Schengen, come il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano.

Allo stesso tempo per i Paesi extracomunitari resta in piedi l'ipotesi per la riapertura delle frontiere e dei viaggi a partire dal 15 giugno.

In precedenza oggi il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito il report relativo al monitoraggio della situazione epidemiologica del Covid-19 relativo alla prima settimana tra il 18 e il 24 maggio dopo l'ulteriore allentamento delle misure draconiane anti-contagio con riapertura di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici. Secondo il rapporto al momento in Italia non vengono riportate situazioni critiche relative all'epidemia di Covid-19.

Secondo il bollettino giornaliero della Protezione Civile pubblicato nelle ore precedenti, in Italia sono stati registrati 516 nuovi casi, portando il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia a febbraio a quota 232.248.