Bollettino di oggi: 152.844 guariti (+2.240), 33.229 deceduti (+87), 46.175 casi attuali (-1.811)

98 nuovi deceduti per il coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Sono stati anche confermati 516 nuovi casi del Covid-19, il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia a febbraio raggiunge così quota 232.248, dato comprensivo di guariti, vittime e persone attualmente positive al coronavirus.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 98 decessi, in leggero aumento rispetto a ieri dove si erano contate 70 vittime; complessivamente in Italia sono morte per coronavirus dall'inizio dell'epidemia 33.229 persone.

Però la Protezione Civile segnala che "la Regione Marche ha effettuato un ricalcolo del numero dei deceduti decurtandone 11 che non risultano classificabili come Covid-19", quindi nel bollettino sono registrati solo 87 nuovi decessi.

Per il secondo giorno consecutivo sopra 2mila l'incremento dei nuovi guariti, che oggi registra +2.240, portando così il totale delle guarigioni dal Covid-19 a 152.844.

Relativamente ai malati, nell'ultimo giorno si registrano 1.811 positivi in meno, che fanno scendere il totale a 46.175. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: 475 pazienti si trovano in terapia intensiva, -14 rispetto a ieri, mentre le persone ricoverate con sintomi scendono a 7.094, con un decremento di 285 pazienti rispetto a ieri. 38.606 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento domiciliare con sintomi assenti o di lieve entità.

Oggi sono stati fatti 72.135 tamponi, a fronte dei 75.893 di ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 139,8, pari allo 0,7%, inferiore alla media dello 0,8% registrata negli ultimi giorni.

Dei 516 nuovi casi di Covid-19, la maggior parte sono sempre in Lombardia, con 354 nuovi tamponi positivi, pari al 68,6% dei nuovi contagi. Tutte le altre regioni registrano meno di 100 nuovi casi, in particolare non è stato rilevato nessun nuovo contagiato in Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo e Alto-Adige.