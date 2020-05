De Luca accusa il centrodestra e il M5s di temere il voto a luglio

Secondo il governatore campano, il Viminale ha fatto sapere che il voto in estate per le elezioni amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari non è gradito all'opposizione di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, così come ai Cinque Stelle, la principale forza della maggioranza in Parlamento.

Durante una diretta Facebook dedicata prevalentemente alla situazione epidemiologica del coronavirus e alle iniziative per il sostegno ai cittadini e il rilancio economico a livello regionale, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha affrontato anche uno dei temi d'attualità della politica nazionale, ovvero quando indire l'election day per le elezioni comunali, regionali, dove tra l'altro si voterà in Campania, e il referendum sul taglio dei parlamentari.

Secondo De Luca, il Viminale avrebbe comunicato che l'opposizione di centrodestra e il M5s sono contrari al voto in estate.

"Chi non vuole votare sono le forze di opposizione, Lega, Fi, Fdi e anche M5s, ce lo ha comunicato il ministro dell'Interno per quanto riguarda le opposizioni," ha dichiarato, aggiungendo che "hanno paura di andare a votare e vogliono perdere tempo", dimostrandosi "irresponsabili".

De Luca contesta la proposta di rinviare il voto ad inizio autunno, dal momento che si creerebbero disagi per le scuole, che dovrebbero ripartire proprio a settembre, così come sarebbe troppo rischioso votare in un periodo dove non è esclusa una possibile seconda ondata di Covid-19.

"Propongono addirittura il 27 settembre con ballottaggi a metà ottobre, quando avremo l'epidemia influenzale e il probabile ritorno del covid. Per aprire le scuole servirà un lavoro enorme per il distanziamento e gli spazi. Che si fa, si apre una settimana poi si chiude di nuovo, e poi altro stop a ottobre?".

Secondo quanto riportato in precedenza, il governo sembrerebbe orientato ad indire l'election day il 20 settembre. Al centrodestra e alle Regioni questa data non piace, dal momento che la campagna elettorale si svolgerebbe in estate, con eventuali ripercussioni negative al settore turistico, già provato dagli effetti del lockdown per l'epidemia di coronavirus.