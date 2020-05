Ferrara, dal 3 giugno revoca obbligo mascherina in strada

A Ferrara dal 3 giugno non sarà più necessario indossare la mascherina all'aperto.

A Ferrara dal 3 giugno non sarà più necessario indossare la mascherina all'aperto, tuttavia l'obbligo resterà al chiuso. L'annuncio è stato fatto dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri che ha condiviso anche un post su Facebook.

"Lo abbiamo deciso dopo aver ricevuto segnali molto positivi sul fronte contagi nella nostra città e in provincia. Come vi ho riportato, quasi quotidianamente, abbiamo da settimane solo pochi casi isolati."

"Quindi ordino, con decorrenza dal 3 giugno 2020, la revoca dell’Ordinanza sindacale del 19 maggio 2020 P.G. 2020/49997 nella parte in cui obbliga il cittadino ogniqualvolta si rechi in aree pubbliche e nei luoghi all’aperto a indossare obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altra idonea protezione delle vie respiratorie. Rimane obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico in base all’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020".