Lodi: Guardia di Finanza sequestra €3,6 milioni al "mago Candido"

Renzo Martini, in arte "mago Candido", approfittando della vulnerabilità degli anziani, in cambio di denaro, prometteva di rimuovere il malocchio, comunicare con i morti e condurre rituali di esorcismo. L'uomo, assieme a due suoi famigliari è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per associazione a delinquere finalizzata a truffa aggravata e reimpiego di denaro di denaro di provenienza illecita.

A seguito dell'operazione, alla quale hanno preso parte più di 50 militari della Guardia di Finanza, al truffatore sono stati confiscati vari beni per un valore di 3,6 milioni di euro.

Martini aveva guadagnato fama grazie ai social network e alle apparizioni in televisione. A poco a poco, divenne una figura famosa nella città di Castelgerundo, prendendo parte attiva alla sua vita pubblica addirittura donando una monovolume Dacia Lodgy.