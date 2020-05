Sondaggi politici, cala la fiducia degli italiani nel governo nella Fase 2

Secondo i sondaggi di Index Research è in calo sia la fiducia nel Premier Conte, che nell’operato del governo per quanto riguarda le riaperture e le misure anti-contagio per la seconda fase dell’emergenza coronavirus.

Secondo i sondaggi di Index Research mostrati ieri sera in onda nella trasmissione Piazzapulita su La7 c'è un significativo calo nella fiducia nel presidente del Consiglio, che negli ultimi due mesi i sondaggi avevano sempre premiato. Inoltre sono sempre più i cittadini che giudicano negativamente per quanto riguarda le riaperture e le misure anti-contagio per la seconda fase dell’emergenza coronavirus.

Sono sempre di meno gli italiani che hanno fiducia nelle misure del governo per la riapertura passando dal 38,2% della scorsa settimana al 36,2%. Gli intervistati che affermano di avere un giudizio negativo crescono invece dal 54,3% al 55,9%.

Per quanto riguarda la fiducia nei politici in testa c'è sempre Giuseppe Conte, nonostante la perdita di consensi, con 40 punti percentuali. Segue in crescita invece Giorgia Meloni che si porta a un punteggio di 35. Al terzo posto c'è Matteo Salvini, che resta stabile con 29 punti. Subito dopo seguono Nicola Zingaretti, Carlo Calenda, e Silvio Berlusconi che ottengono rispettivamente 23, 19 e 16 punti. Dopo c'è Luigi Di Maio, con 15 punti, mentre in coda Matteo Renzi scende ulteriormente a 10 punti.

Secondo il sondaggio se ora gli italiani fossero chiamati oggi alle urne la Lega di Matteo Salvini si confermerebbe ancora come primo partito nel Paese, nonostante la perdita di consensi nelle ultime settimane: il 25,4% scende di 0,1 punti percentuali dalla settimana scorsa.

Il PD invece questa settimana si aggira attorno al 21,2%, in calo rispetto ai sondaggi del 21 maggio, quando si aggirava attorno al 21,5%.

Il Movimento Cinque Stelle invece ha guadagnato 0,1 punti percentuali salendo al 15,5%.

Subito dopo segue Fratelli d'Italia, che continua a crescere raggiungendo il 14,5% dal 14,2% della scorsa settimana.

Forza Italia rimane stabile al 6,9% con un leggero aumento.

Termina Italia Viva che anche questa settimana perde consensi, passando dal 3% al 2,5%.