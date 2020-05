Bollettino di oggi: 150.604 guariti (+3.503), 33.142 deceduti (+70), 47.986 casi attuali (-2.980)

Secondo il bollettino sono stati identificati 593 nuovi casi, portando così il bilancio complessivo delle infezioni da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia a 231.732.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 70 decessi ritornando sotto quota 100 dopo l'aumento preoccupante registrato ieri (+117). Complessivamente in Italia sono morte di Covid-19 33.142 persone.

Oggi si segnala un deciso aumento del numero dei guariti (+3.503), che permette di superare la soglia psicologica di 150mila guarigioni complessive dall'inizio dell'epidemia nel Paese.

Il numero di persone positive al coronavirus diminuisce di quasi 3mila nell'ultimo giorno (-2.980), in questo modo i malati scendono sotto 50mila a 47.986. Da notare che il numero dei guariti è più del triplo rispetto ai malati. Parallelamente sempre in calo la pressione ospedaliera, a dimostrazione della minor aggressività del coronavirus: 489 pazienti sono in cura presso le terapie intensive, -16 rispetto a ieri, 7.379 persone sono ricoverate con sintomi, -350 pazienti rispetto al dato di ieri e le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti sono 40.118, in calo di 2.614 rispetto a ieri e rappresentano l'84% dei casi attualmente aperti di Covid-19.

Oggi sono stati fatti 75.893 tamponi rispetto ai 67.324 di ieri. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 128 tamponi eseguiti, pari allo 0,8% coincidente con la media degli ultimi giorni.

Dei 593 nuovi casi rilevati oggi, 382 (oltre il 60%) arrivano dalla Lombardia. Tutte le altre regioni registrano meno di 100 nuovi casi, con contagi nulli in Basilicata, Umbria, Sardegna e Calabria.