Dal 1° giugno il gruppo Air France–KLM riprende gradatamente i voli con l’Italia

Riprenderanno gradualmente i voli del gruppo Air France–KLM a partire da lunedì primo giugno con i collegamenti dalle principali città italiane verso Parigi e Amsterdam. Mascherine, distanziamento, ricambio d’aria continua e igienizzazione sui velivoli le nuove regole da rispettare per compagnia e passeggeri.

Un comunicato del Gruppo rende noto che i collegamenti riprenderanno a partire da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari. Entro la fine di giugno saranno operativi ben 78 voli settimanali.

"Ritornare a volare nel Bel Paese è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l'importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-KLM. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell'imminente stagione turistica, con più del 15% dei nostri voli da e per l'Italia", ha dichiarato il Direttore Generale della compagnia Stefan Vanovermeir.

Per l’emergenza coronavirus e le esigenze connesse alla cosiddetta ‘Fase2’, speciali obblighi vengono introdotti sia per vettore che per passeggeri - mascherina obbligatoria, distanziamento sociale a bordo, igienizzazione di tutte le superfici degli aeromobili e ricambio dell'aria ogni 3 minuti con filtraggio anti particolato.

Il programma nella fase iniziale prevede un volo al giorno da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e Firenze per Amsterdam e dai 3 voli a settimana di Bari per Parigi Charles de Gaulle, agli 11 voli a settimana da Roma e Milano per la capitale francese.

In precedenza è stato annunciato che Alitalia a partire dal 2 giugno ripristinerà tre rotte internazionali da Roma e da Milano al Sud Italia.