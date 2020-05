Tumori, in Italia sopravvivenza più alta d’Europa ma poca prevenzione

L'Aiom lancia l'allarme, il lockdown ha azzerato anche i test diagnostici per scoprire in tempo i tumori, è necessario riprendere al più presto gli screening nelle regioni.

Se da un lato l’Italia è tra i Paesi europei con il più alto tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di un tumore, “a testimoniare la qualità del nostro sistema di cura” scrive l’Aiom, dall’altra siamo un Paese dove si fa poca prevenzione e si giunge in ospedale quando le neoplasie sono a uno stato più avanzato.

L’adesione agli screening è più bassa della media europea avverte l’Associazione italiana di oncologia medica, la quale ricorda che il lockdown ha peggiorato la situazione.

Nei prossimi mesi ci si attende un “maggior numero di diagnosi in fase avanzata” rispetto alla media. Un effetto collaterale della cura contro il nuovo coronavirus condiviso con gran parte del mondo, ma che è da tenere in considerazione.

L’invito dell’Aiom

L’Aiom invita tutti a farsi i test di prevenzione come la mammografia per le donne, il pap-test sempre per le donne che consente di scoprire in fase iniziale il tumore alla cervice uterina.

I malati e i morti di cancro aumentano in tutto il mondo

Nonostante le cure i malati di cancro aumentano nel mondo del 42% dal 2008 al 2018. I malati sono passati da 12,7 a 18,1 milioni ed anche i decessi sono passati da 7,6 milioni a 9,6 milioni, con l’Europa al primo posto dei casi di tumore globali pari al 23,4% e il 20,3% dei decessi oncologici: eppure in Europa vi risiede solo il 9% della popolazione mondiale.

Più il tumore è avanzato, maggiori i costi

L’Europa nel 2008 spendeva 12,9 miliardi di euro per i farmaci oncologici, nel 2018 ne ha spesi 32 miliardi, segno che il nostro continente è davvero malato.

L’Italia è al terzo posto in Europa in termini di spesa oncologica, la precedono la Germania e la Francia.

Campagna di sensibilizzazione

L’Aiom avvierà una campagna di sensibilizzazione da oggi 28 maggio fino al 31 maggio per far conoscere a tutti, giovani compresi, l’importanza della prevenzione anche attraverso i social network.