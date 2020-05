Donazioni da imprenditori russi, nulla dal governo: sindaco di Firenze chiede aiuto di mecenati

"Per far rinascere Firenze, chiederemo aiuto al mondo perché la nostra città è patrimonio dell'umanità", ha affermato il primo cittadino del capoluogo toscano Dario Nardella.

In un'intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Firenze Dario Nardella si è lamentato del mancato arrivo dei soldi promessi dal governo per la città, da impiegare per la salvaguardia del patrimonio artistico.

"Dei soldi promessi dal governo non c’è ancora un euro. Sono infuriato e molto preoccupato: non ho i soldi per pagare la manutenzione ordinaria di monumenti e immobili, ho dovuto azzerare i 3 milioni previsti. Così ho pensato che ce la dobbiamo cavare anche da soli".

In questa situazione il primo cittadino di Firenze ha annunciato, non appena sarà possibile, un tour all'estero per cercare di raccogliere fondi per l'inestimabile valore del patrimonio artistico della città che amministra. La prima tappa del suo tour sarà proprio la Cina, per la solidarietà mostrata nel pieno dell'epidemia di coronavirus tramite l'invio di mascherine e respiratori.

"Poi andrò a New York, Los Angeles, e in Giappone, Hong Kong, Taiwan, India, per poi chiudere a Londra, Berlino e Parigi", ha dichiarato, rilevando di aver ottenuto già delle donazioni, tra cui la Fondazione Cr Firenze, Morgan Stanley e alcuni imprenditori russi "che hanno già contribuito".

Per far rinascere #Firenze, chiederemo aiuto al mondo perché la nostra città e patrimonio dell’umanità. La mia intervista al @Corriere @claudiobozza 🗞 #RinasceFirenze https://t.co/aV30xJrlcx — Dario Nardella (@DarioNardella) May 28, 2020

​Nardella ha preso atto della difficile situazione economica della città, che grazie alla sua bellezza vive di turismo, e della necessità dell'aiuto di mecenati stranieri.

"Siamo in ginocchio: questa è per noi una nuova alluvione... Lancio un appello a tutti i mecenati e a coloro che amano Firenze: contribuite... Aiutateci a riveder la luce dopo il fango... Siamo colpiti dal crollo del turismo e di tutto l’indotto: per noi 49 milioni in meno dalla tassa di soggiorno, 18 dai ticket per i bus turistici e 15 dagli incassi dei musei civici", ha affermato.

Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile sulla situazione epidemiologica del Covid-19, in Toscana sono stati registrati complessivamente 10.082 casi di coronavirus rispetto ai 231.139 che ha avuto l'intero Paese dall'inizio dell'epidemia alla fine di febbraio.