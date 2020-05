A Trapani la pandemia è finita: quasi un mese senza contagi

Trapani liberata dal nuovo coronavirus, sono 28 giorni che non si presenta un caso secondo i tamponi effettuati. La prima città dichiarabile Covid-19 free, ma è meglio non abbassare la guardia.

Trapani (Sicilia) città Covid-19 free potremmo osare dire dal momento che non si registrano nuovi casi sull’intera provincia da ben 28 giorni consecutivi.

28 giorni che corrispondono all’obiettivo richiesto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per dichiarare l’epidemia finita, ovvero due cicli interi di incubazione che corrispondono a 14 giorni ciascuno.

Ad ora Trapani ha comunque raggiunto l’onorevole traguardo di essere la prima provincia italiana in cui è finita la pandemia.

La prossima provincia è quella di Crotone, al 27° senza casi di contagio, domani potrebbe festeggiare il secondo posto tra le regioni a 0 contagi da due cicli di incubazione.

In Calabria 4 giorni senza contagi

La Calabria è la Regione dove da 4 giorni non si registrano più contagi e, anche in Sardegna sono 3 giorni che non si registrano tamponi positivi al Sars-CoV-2.

I dati dei tamponi

Non dimentichiamo poi, che i dati si riferiscono ai tamponi effettuati e non ai casi realmente presenti sul territorio nazionale.

Come ci ricorda Infodata del Sole 24 Ore, che ha diffuso i dati, la strada per liberarci dalla pandemia da Covid-19 è ancora lunga e va mantenuta la cautela anche lì dove il virus è assente da 28 giorni.