Governatore della Lombardia Attilio Fontana è sotto scorta: minacciato

Il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana è sotto scorta da due giorni con un provvedimento voluto dalla Procura della Repubblica di Varese. A riportare la notizia è il quotidiano La Stampa di oggi mercoledì 27 maggio.

Secondo quanto riportato, il clima intorno alla figura del presidente della Lombardia “si è fatto incandescente”.

A Milano sono apparsi murales con minacce di morte e altri che lo dipingono come “assassino”. Minacce ad Attilio Fontana sono giunte anche attraverso il web e questo è bastato per assegnargli un’auto di scorta con un agente, che configura il provvedimento di scorta come di quarto livello.

Ieri l'annuncio, invece, che a finire sotto scorta per pressioni c'è anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, che sarebbe stato minacciato per i fondi resisi disponibili per l'emergenza sanitaria in atto.