Boccia incontra Fontana: decisione su confini dopo i dati coronavirus del 28 maggio

In Lombardia vertice a due tra il ministro agli Affari regionali Boccia e il governatore della regione Fontana, per fare il punto della situazione alla luce dei nuovi dati appena pubblicati.

Incontro utile e positivo lo ha definito il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, quello avuto con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel pomeriggio di martedì 26 maggio.

L’incontro presso il palazzo della Regione Lombardia per confrontarsi sulla situazione della Lombardia e dell’intero Paese riguardo all’emergenza sanitaria e al punto nel quale si è arrivati ora.

Dal confronto è emerso che è “importante non abbassare la guardia” anche se il numero dei contagi si è sensibilmente ridotto e i numeri drammatici delle settimane scorse non ci cono più.

Gli spostamenti tra le regioni

Il ministro Boccia e il governatore Fontana non si sono espressi sulla riapertura dei confini regionali, perché si attendono i dati di giovedì 28 maggio per avere un quadro più preciso della situazione e decidere come proseguire a giugno.

I dati aggiornati sulla situazione in Lombardia

Appena pubblicati i dati sull’emergenza Covid-19 in Lombardia. I dati del 26 maggio indicano che la percentuale di positivi sul totale dei tamponi effettuati è scesa all’1,7% contro il 2,6% di lunedì 25.

Il totale dei tamponi effettuati è di 9.176 per un complessivo di 685.058, gli attualmente positivi sono 24.477 (-738), i nuovi casi di giornata sono 159 e i dimessi sono 875 (47.044 sul totale).

In terapia intensiva restano 183 persone, un numero in calo di 13 pazienti, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.622, ovvero -99 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i decessi sono 22 in un giorno e 15.896 dall’inizio dei tamponi.