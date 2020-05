Governo punta ad "election day" il prossimo 20 settembre

I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere i governatori di 7 regioni, così come i sindaci; inoltre si voterà sul referendum per il taglio del numero dei parlamentari.

Il governo sembra orientato allo svolgimento di un election day per il prossimo 20 settembre. In questa data i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere i governatori di 7 regioni, così come i sindaci di alcuni comuni; inoltre tutti gli italiani voteranno sul referendum per il taglio del numero dei parlamentari.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, questo orientamento sarebbe stato raggiunto in una riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capigruppo della maggioranza in Parlamento, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il capo del Viminale Luciana Lamorgese e il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia.

In precedenza in un emendamento della relatrice al decreto sul rinvio in autunno delle elezioni Anna Bilotti (M5s) presentato nelle Commissioni Affari costituzionali si affermava che l'election day si sarebbe potuto svolgere a metà settembre.

Tuttavia non tutte le forze politiche erano favorevoli alla proposta, in quanto le campagne elettorali andrebbero a coincidere con Ferragosto e agosto.

In Veneto il governatore Luca Zaia aveva proposto di votare per le Regionali il 14 luglio.