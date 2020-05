Fase 2, nel primo week end post lockdown oltre 700 multe

E' di 762 multe il bilancio del primo week end post-lockdown, con le forze dell'ordine che nella giornata di ieri sono state impegnate nelle verifiche sul rispetto delle misure anti-coronavirus previste dalla Fase 2.

In totale sono stati controllati 120.420 cittadini e un qualcosa come 20.221 attività commerciali, mentre sono 8 le denuncie, di cui 6 per falsa attestazione o dichiarazione e 2 per violazione dell'obbligo di autoisolamento.

Sanzionate anche 32 titolari di esercizi commerciali, mentre in 4 casi sono stati disposti dei provvedimenti di chiusura.

Nel complesso, come riferito dal Viminale, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli su 881.355 persone e 342.295 esercizi commerciali.

Gli assembramenti del primo week-end post-lockdown

Nel primo week end post-lockdown in tutta Italia si sono verificati grandi assembramenti di persone che, dopo due mesi di limitazioni, si sono riversate nelle strade dei maggiori centri per passare la serata.

E' il caso di Napoli, dove sul lungomare la movida è andata avanti fino alle 4 del mattino di domenica, e di Bari, dove 18 persone sono state denunciate per infrazioni alle normative sul distanziamento.