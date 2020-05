Coronavirus, Alto Adige, Umbria e Basilicata a doppio zero per contagi e decessi

Alto Adige, Umbria e Basilicata raggiungono quota zero di morti e nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore. E' quanto si apprende dai dati della protezione civile comunicati nella mattinata di lunedì 25 maggio. Una tendenza all'azzeramento che conferma il progressivo miglioramento della situazione sanitaria in Italia.

Alto Adige

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati svolti nei laboratori dell'azienda sanitaria altoatesina 502 test per accertare la presenza del Sars-Cov-2. Il numero dei tamponi con esito positivo è pari a zero come il numero dei decessi, mentre i guariti complessivamente sono 16.

Restano 591 persone in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, 35 pazienti ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva, e 24 casi sospetti.

Umbria

Per l'Umbria è il secondo giorno senza decessi e senza nuovi positivi, su 199 tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla regione la mattina del 25 maggio. Sono 15 i pazienti ricoverani, due in meno rispetto a ieri, e 8 i guariti. Solo due dei ricoverati si trovano in terapia intensiva, mentre sono 38 le persone in isolamento.

In totale sono 1.430 i positivi, 1.302 i guariti e 75 i decessi dall'inizio dell'epidemia.

Basilicata

Dati positivi anche in Basilicata, dove la task force regionale comunica l'esecuzione di 523 test nella giornata del 24 maggio, con nessun tampone negativo e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri sono guarite 3 persone su 366 persone. Restano in isolamento domiciliare 21 persone e 13 pazienti ricoverati in condizioni non gravi.