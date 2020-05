Coronavirus, test sieroprevalenza al via in Italia

Il test servirà a stimare quante persone hanno sviluppato gli anticorpi per capire se e quando l'Italia si avvicinerà all'immunità di gregge. Verrà effettuato su un campione selezionato di 150 mila individui e la partecipazione non sarà obbligatoria.

Inizieranno domani, lunedì 25 maggio, l'indagine di sieroprevalenza avviata dal Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, alla ricerca dei positivi asintomatici che abbiano sviluppato gli anticorpi al Sars-Cov-2.

I test verranno effettuati su un campione costituito da 150 mila persone selezionate su duemila Comuni, per sesso, attività lavorativa ed età. Gli esiti delle prove saranno anonimi e potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici. La partecipazione non è obbligatoria. I selezionati verranno contattati telefonicamente dai centri regionali della Croce Rossa e il prelievo potrà anche essere eseguito a domicilio.

Inoltre le persone che verranno sottoposte al test dovranno rispondere a un questionario Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico. In caso di positività, il paziente verrà tenuto in isolamento domiciliare in attesa di un tampone rino-faringeo per testare la presenza del patogeno.

L'esito dell'esame verrà comunicato all'interessato in forma privata, ma il risultato complessivo dell'indagine verrà pubblicato in forma aggregata e anonima.