Turismo, ok dell'Austria al transito di turisti tedeschi e svizzeri verso l'Italia

Il governo austriaco ha dato l'ok al transito di turisti dalla Germania e dalla Svizzera verso l'Italia.

La conferma è arrivata direttamente dal sito del ministero dell'Interno di Vienna ed è stata ribadita da Hermann Gahr, responsabile dei rapporti con l'Alto Adige del Partito popolare Oevp.

Nei giorni scorsi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz aveva dichiarato in un'intervista che l'Austria non vedeva "alcuna prospettiva" di apertura dei confini con l'Italia "in quanto le cifre epidemiologiche non sono ancora consone".

Le parole di Kurz hanno poi scatenato l'ira di alcuni parlamentari, specie di centrodestra, con Filippo Maturi della Lega che ha definito "discriminatorio" l'atteggiamento austriaco.

Fino ad oggi in Austria sono stati registrati 16 391 casi di infezione da Covid-19, a fronte di un bilancio delle vittime che ha raggiunto quota 635.