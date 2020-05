Lutto nel calcio: è morto il Gigi Simoni

E' un giorno di lutto nel mondo del calcio: è morto, all'età di 81 anni, l'ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo Gigi Simoni.

Il 22 giugno 2019 Simoni era stato colto da un malore mentre era nella sua abitazione di San Piero a Grado, in provincia di Siena, ed era stato ricoverato in ospedale dove versava in gravi condizioni.

Tante le testimonianze di affetto e solidarietà da parte di tifosi di tutto il mondo, che hanno spesso tributato gli onori all'uomo e allo sportivo.

Nel corso della sua carriera da calciatore Simoni ha vestito le maglie di Mantova, Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa, mentre da tecnico guidò tra le altre Lazio, Napoli, Torino e Inter.

Proprio con i nerazzurri, negli anni di Ronaldo "Il Fenomeno", il suo più grande successo da allenatore con la conquista della Coppa Uefa 1998.