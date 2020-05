Sondaggi, la maggioranza degli italiani teme un nuovo lockdown

Con la diminuzione dell'emergenza Covid-19, c'è stato un graduale ritorno alla normalità, con l'allentamento delle restrizioni agli spostamenti e la ripresa di quasi tutte le attività economiche. Ma nella Fase 2 la maggior parte degli italiani ritiene ancora alto il rischio contagio e teme un nuovo lockdown. Lo rivela un sondaggio dell'Istituto Emg Acqua, da cui emerge un certo pessimismo nei confronti della "ritrovata libertà".

Il 61% degli intervistati ritiene molto (15%) o abbastanza (46%) probabile il rischio di tornare chiusi in casa. Il 26% lo ritiene poco probabile mentre gli ottimisti, quelli che ritengono nulla questa opzione, sono il 2%. Il restante 11% preferisce non rispondere.

​Sulla gestione della fase 2 gli italiani si dividono e non prevale né un'opinione negativa né positiva. La quota di quanti ritengono che governo e regioni stiano facendo abbastanza per isolare e tracciare i contagi (37%) è uguale a quanti ritengono di no. Si astiene dal rispondere il 26%.

Progetti per le vacanze

A causa dell'epidemia, per timore del virus o per le conseguenze economiche del lockdown, la maggior parte degli italiani, il 45%, non andrà in vacanza.

Il 30% degli intervistati, invece, non rinuncerà alle ferie e partirà per la villeggiatura. La meta delle vacanze estive sarà l'Italia: il 73% passerà le vacanze nel Bel Paese e il 15% resterà nella propria regione. Solo il 7% si recherà all'estero. Il 25% non risponde alla domanda se andrà o meno in villeggiatura.

Infine, il 47% degli intervistati ritiene sia un errore riaprire i confini perché il virus potrebbe ritornare dall'estero, mentre il 42% crede che sia necessario per salvare la stagione. L'11% preferisce non rispondere.