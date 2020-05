Cancelliere austriaco Kurz non riaprirà confini con l’Italia

“Come governo federale, vogliamo fare tutto il possibile per pubblicizzare le vacanze in Austria e mostrare alle persone che le vacanze in Austria sono sicure. Non apriremo i nostri confini ai paesi che non hanno ancora il controllo della situazione.”

Sono le parole scritte dal cancelliere d’Austria Sebastian Kurz sul suo profilo Twitter e che stanno già provocando polemica nel mondo politico italiano, con la pronta risposta del ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola che a Kurz risponde con un altro Tweet:

Chiudere i confini esterni come soluzione per il turismo in #Austria non mi sembra una trovata sensazionale. Noi lavoriamo con l’@EU_Commission per una gestione delle riaperture in base ai dati epidemiologici, senza decisioni unilaterali, ma lavorando uniti 🇮🇹🇪🇺 #Kurz pic.twitter.com/fzhYGUsFCY — Enzo Amendola 🇮🇹🇪🇺 (@amendolaenzo) May 21, 2020

L’Austria ha già stipulato accordi bilaterali con altri Paesi europei ad essa confinanti, tra cui la Germania, tra i due paesi la libera circolazione delle persone sarà consentita a partire dal 15 giugno.

Il messaggio del cancelliere Kurz è quindi sembrato espressamente rivolto all’Italia seppur non citata.

Interviene anche il deputato Sergio Battelli, portavoce del M5s e presidente della Commissione per le politiche UE della Camera dei deputati.

Le parole del cancelliere #Kurz non sono nuove: quando l'Europa è in emergenza, cita i muri. In realtà, dopo i contagi negati a #Ischgl, dovrebbero essere gli altri Paesi europei a essere preoccupati dell' #Austria. Ma a differenza di lui pensiamo europeo, riaprendo in sicurezza — Sergio Battelli 🇮🇹🇪🇺 (@BattelliSergio) May 21, 2020

In precedenza in un'intervista al Tiroler Tasgeszeitung il cancelliere austriaco ha ribadito il suo no alla riapertura delle frontiere con l'Italia, ritenendo che la situazione epidemiologica di Covid-19 nel Belpaese non sia ancora tranquillizzante.