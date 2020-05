Bollettino di oggi: 134.560 guariti (+2.278), 32.486 deceduti (+156), 60.960 casi attuali (-1.792)

Il numero dei casi di coronavirus dall'inizio della pandemia così raggiunge 228.006, dato comprensivo di guariti, vittime e attualmente positivi.

Oggi si sono registrate 2.278 guarigioni nell'intero Paese, mentre ieri erano state 2.881 aggiornando così il totale dei guariti a 134.560.

Oggi le vittime sono state 156, in leggerissimo calo rispetto a ieri quando erano state 161. Il totale dei decessi da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia in Italia sale così a 32.486.

Il numero di attualmente positivi al coronavirus scende di 1.792 casi nelle ultime ventiquattro ore, attestandosi così a 60.960. Il quadro che emerge vede sempre meno malati negli ospedali: 640 sono ricoverati in terapia intensiva con un calo di 36 pazienti nell'ultimo giorno, 9.269 sono ospedalizzati con sintomi con un calo di 355 pazienti nell'ultimo giorno, mentre 51.051 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti (-1.401 rispetto a ieri).

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 71.679 tamponi, di cui 642 positivi al coronavirus: il rapporto tra malati e tamponi eseguiti risulta essere pari allo 0,9%, mai così basso durante l'epidemia.

Analizzando il dato a livello regionale, dei 642 nuovi positivi 316 sono stati rilevati in Lombardia, seguita dal Piemonte con 105. Tutte le altre regioni hanno registrato meno di 100 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore, in particolare non c'è stato nessun nuovo contagio in Calabria e nella provincia di Bolzano.