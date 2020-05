Meloni all'attacco di Conte: decreto per "rilancio clandestini e scafisti"

Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera per l'informativa sulla Fase 2 dell'emergenza epidemiologica di coronavirus.

Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte, ha duramente attaccato il governo, accusando di difendere solo gli interessi dei clandestini.

"L'unico settore che viene rilanciato da questo decreto è quello dei clandestini, perché quella norma non è volta all'emersione del lavoro sommerso, è una sanatoria dei clandestini che lavorano in Italia, chiami le cose col loro nome presidente, perché se non le chiama col loro nome vuol dire che se ne vergogna", ha affermato la Meloni.

Poi la Meloni ha contestato nel merito il decreto, rilevandone l'eccessiva prolissità e confusione.

"Se si volesse davvero rilanciare l'Italia per prima cosa bisognerebbe semplificare, altro che un decreto di 500 pagine e altrettanti cavilli, non è un modo... ci avete messo marchette, cose che non hanno nulla a che fare con la situazione in cui ci troviamo".

Ha poi concluso l'intervento accusando il governo di non aver il polso della realtà.

"Avete messo 120 milioni per il monopattino, 50 sulla disabilità, per voi valgono più i monopattini che i disabili. Smettete di parlare solo con chi vive in via Condotti e frequenta a piazza di Spagna. E' tutto surreale".

Il premier Conte era intervenuto in mattinata alla Camera per presentare le ultime novità sulla risposta all'emergenza sanitaria Covid-19, chiedendo tra le altre cose ai giovani di astenersi da party e dalla movida, preannunciando l'avvio della App "Immuni" e rilevando che la prevenzione e il controllo ora si basano su pilastri che non prevedono più le chiusure totali dell’Italia, ma chiusure selettive.