Italiana vince dipinto di Picasso come premio di beneficenza

Il primo premio della lotteria di beneficenza "1 Picasso per 100 euro" è andato a Claudia Borgogno, una donna italiana che aveva ricevuto il biglietto come regalo dal proprio figlio, Lorenzo Naso, che ne aveva acquistati due a dicembre, inviandone uno a sua madre.

L'assegnazione ha avuto luogo nella casa d'aste Christie's a Parigi, e ha visto la donna ricevere il dipinto Nature Morte di Pablo Picasso dal 1921. La piccola natura morta, mostra un giornale e un bicchiere di assenzio su un tavolo di legno.

Il sorteggio era originariamente previsto per marzo, ma è stato ritardato dalla pandemia di coronavirus. Naso ha detto che non si era reso conto che si sarebbe svolto mercoledì e che non stava guardando la trasmissione in diretta.

Questa è la seconda edizione di questa lotteria, che viene tenuta ogni anno. Il progetto, in collaborazione con la Tenuta Picasso e l'Amministrazione Picasso, ha come fine quello di raccogliere fondi per progetti di sviluppo umanitario realizzati da associazioni senza scopo di lucro in tutto il mondo. Un biglietto costa 100 euro e consente di partecipare all'estrazione di un'opera d'arte di Picasso.

I 51.140 biglietti sono stati venduti online per €100 ciascuno. I proventi vanno a fornire acqua agli abitanti del villaggio in Madagascar e Camerun.