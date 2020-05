Terremoto 5.5 nel Mediterraneo. Avvertito in Puglia, Sicilia e Calabria

Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata dall'agenzia di monitoraggio Europea EMSC nel mare tra Italia e Grecia a circa 10km di profondità.

Secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo 5.5 ed è staregistrata alle 1.43 di notte, ora italiana, di giovedì 21 maggio 2020.

​Stando a varie informazioni, la scossa sarebbe stata avvertita in Sicilia, Calabria e Puglia. Non sono stati rilevati danni o vittime per ora.