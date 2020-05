Bollettino di oggi: 132.282 guariti (+2.881), 32.330 deceduti (+161), 62.752 casi attuali (-2.377)

Gli ultimi dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia sono stati resi noti dalla Protezione Civile. 161 nuove vittime in Italia nelle ultime 24 ore.

Sono stati registrati 665 nuovi casi di coronavirus nell'ultimo giorno, portando il totale a 227.364, dato comprensivo di guariti, attualmente positivi e vittime di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia in Italia a fine febbraio.

Il numero delle vittime di Covid-19 nell'ultimo giorno è salito di 161, dato pressochè identico a quello registrato ieri con 162 decessi. Il totale delle persone morte per il coronavirus sale così a 32.330.

Deciso aumento del numero di guariti nell'ultimo giorno, cresciuto di 2.881, mentre ieri la crescita era stata più contenuta con 2.075. I guariti da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia salgono così a 132.282.

Il numero totale di attualmente positivi è di 62.752, in calo di 2.377 rispetto a ieri e migliore rispetto allo stesso dato della giornata di ieri, dove i casi attivi di Covid-19 erano scesi di 1.424. In aggiunta sempre in calo risulta la pressione ospedaliera: 676 pazienti sono in terapia intensiva, con una decrescita di 40 pazienti rispetto a ieri, mentre 9.624 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 367 rispetto a ieri. I restanti 52.452 positivi al coronavirus, pari all'84% del totale di malati di Covid-19, si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti.

Oggi sono stati fatti 67.195 tamponi, in aumento rispetto a ieri quando ne erano stati eseguiti 63.158. Ma l'ottima notizia arriva dal fatto che è stato trovato mediamente 1 positivo ogni 101 tamponi, con un incidenza di poco meno dell'1%, risultato migliore dall'inizio dell'epidemia.

Tra i nuovi 665 casi di Covid-19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore, quasi il 70% sono localizzati tra Lombardia (+294, 44,21%) e Piemonte (+158, 23,75%). Zero casi in Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, Molise, Basilicata e Umbria, mentre in dodici regioni i nuovi casi sono stati inferiori a 10.