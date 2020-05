Sfiducia Bonafede, opposizione all'attacco di Renzi: "mercato delle poltrone"

L'opposizione di destra vede un accordo sottobanco tra Italia Viva e i Cinque Stelle dopo che Renzi ha annunciato il voto contrario alla mozione di sfiducia sul ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Il leader della Lega parla apertamente di "mercato di poltrone" tra Pd, M5s e Renzi.

Mercato di poltrone fra PD, Renzi e 5 Stelle. Ringraziano i 500 mafiosi e delinquenti usciti dal carcere e i 500.000 clandestini che aspettano la sanatoria, non ringraziano gli Italiani.

Insieme a voi li fermeremo e costruiremo un’Italia migliore, promesso. pic.twitter.com/7ir5XpFWvo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 20, 2020

Condivide lo stesso pensiero Giorgia Meloni, che in particolare rileva come i Cinque Stelle abbiano accettato la sanatoria dei lavoratori in nero stranieri in cambio del voto di Italia Viva per salvare il ministro Bonafede.

Dopo che i 5stelle hanno mollato anche sul no alla sanatoria degli immigrati clandestini proposta dal partito di Renzi e dopo il colloquio tra Conte e Boschi chissà per quale poltrona, Renzi annuncia che difenderà #Bonafede votando contro nostra mozione di sfiducia. Che sorpresa! pic.twitter.com/9YpXEWzuDm — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 20, 2020

In mattinata il leader di Italia Viva Matteo Renzi aveva annunciato che i suoi parlamentari avrebbero votato no alla sfiducia del ministro Bonafede, evitando di fatto la crisi di governo e salvando il Conte bis.

Ieri il presidente della Camera Roberto Fico aveva sostenuto che la sfiducia a Bonafede avrebbe aperto una crisi di governo e riportato gli italiani alle urne, tuttavia riteneva poco probabile questo scenario.

A loro volta i Cinque Stelle avevano avvertito che la sfiducia al loro ministro equivaleva ad un voto contro l'intero governo.