Sala sul dl Rilancio: per 8mila comuni stessa cifra data a Alitalia

Giuseppe Sala critico con il Governo sui 3 miliardi di euro dati a 8mila comuni italiani. Il sindaco di Milano fa notare che Alitalia ha ricevuto la stessa cifra per il rilancio.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ci sta e promette “battaglia a oltranza” su quelli che considera i pochi fondi dati per gli 8mila comuni italiani, con i quali questi dovrebbero sostenersi durante l’emergenza Covid-19.

Il sindaco di Milano in particolare è polemico sul fatto che gli 8mila comuni hanno ricevuto la stessa quantità di fondi data a fondo perduto ad Alitalia.

“Non possiamo immaginare di dare 3 miliardi di euro ad Alitalia a fondo perduto e 3 miliardi di euro a 8mila Comuni e sindaci che sono sulle barricate”, ha detto citato dall’agenzia Ansa.

Sala chiede che i comuni virtuosi possano indebitarsi

Il sindaco di Milano fa appello al Governo affinché consenta ai comuni virtuosi che non hanno situazioni di bilancio critiche, di poter fare ricorso al debito per sostenere le necessità della città.

Sala ribadisce la sua stima nei confronti del premier Giuseppe Conte, ma non è disposto ad arretrare sulle necessità dei milanesi: “patti chiari e amicizia lunga”.

Alitalia la doppia compagnia

Seppur non ancora ufficializzato dal Governo, Alitalia verrà ristatalizzata e scissa in due compagnie che si occuperanno di due differenti segmenti di mercato: voli nazionali e voli internazionali.

Per dare fiato ulteriore ad Alitalia e consentire il rilancio della compagnia di bandiera, essa riceverà una dote economica di circa tre miliardi di euro messi a bilancio nel dl rilancio.

La commissione UE potrebbe bocciare l'aiuto

Seppur vero che la Commissione Europea ha sospeso il Patto di stabilità e concesso gli aiuti di Stato ai 27 Paesi membri nei confronti delle proprie imprese in difficoltà, tale aiuto non si deve alle aziende che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Alitalia è tra queste, essendo una società notoriamente in difficoltà da numerosi anni.

Il settore dell'aviazione, compreso il segmento italiano, potrà essere sostenuto ma conformemente alle norme UE ha riferito un portavoce della Commissione UE ripreso da Il Fatto Quotidiano.