Bollettino di oggi: 129.401 guariti (+2.075), 32.169 deceduti (+162), 65.129 casi attuali (-1.424)

Il bollettino della Protezione Civile di oggi rende noti gli ultimi dati sulla situazione epidemiologica di coronavirus in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate 813 nuove infezioni da coronavirus, portando il totale così 226.699, dato comprensivo di guariti, vittime e positivi.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 162 decessi, in aumento rispetto a ieri quando erano morte 99 persone; il bilancio complessivo delle vittime da coronavirus dall'inizio dell'epidemia sale così a 32.169.

Oggi sono state registrate 2.075 guarigioni, in leggero calo rispetto a ieri (2.150); il numero complessivo dei guariti raggiunge quota 129.401.

Il calo dei malati è stato pari a 1.424 casi nell'ultimo giorno. Il dato è accompagnato dall'ormai consolidato e costante calo dei ricoveri ospedalieri: in terapia intensiva si trovano oggi 716 persone, -33 rispetto a ieri, mentre negli ospedali con sintomi ci sono 9.991 persone, 216 meno di ieri. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti ci sono 54.422 persone (-1175 rispetto a ieri).

Oggi sono stati fatti 63.158 tamponi, molti di più rispetto a ieri con 36.406. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 77,7, pari all'1,3%, sostanzialmente in linea con la media degli ultimi giorni pari all'1,2%.

Tra gli 813 nuovi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia con 462 casi pari al 56,8% dei nuovi contagi. In 12 regioni il numero di nuovi positivi è stato inferiore a 10, mentre nessun decesso è stato registrato nella provincia di Bolzano, in Campania, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.