Conte all'Assemblea Oms: i nostri sforzi e sacrifici collettivi hanno dato i loro frutti

Martedì intervenendo all'Assemblea Oms, Conte ha detto di esser ottimista per l'avvio della Fase 2 in Italia.

"Stiamo entrando nella seconda fase dell'emergenza con con cauto ottimismo e senso di responsabilità. Sappiamo che la nostra lotta è lungi dall'essere finita. E a tal fine, abbiamo ancora bisogno l’uno dell’altro", ha detto il primo ministro.

Il presidente ha notato che la Fase 2 è stata possibile solo grazie agli sforzi degli italiani.

"L'Italia è stata uno dei primi e più colpiti Paesi da questa pandemia. A marzo, dovevamo prendere misure drastiche per contenere la diffusione del virus. Dopo due mesi, i dati epidemiologici sono incoraggianti: confermano che i nostri sforzi e sacrifici collettivi hanno dato i loro frutti", ha sottolineato lui.

Conte si è rivelato di esser a sostegno dell'Oms.

"Come Paese impegnato in un efficace multilateralismo, l’Italia ritiene che dovremmo migliorare la nostra architettura sanitaria globale, anche rafforzando il ruolo dell’OMS", ha detto durante l'intervento.

Nel suo intervento Conte ha evidenziato la necessità di rafforzare il sistema sanitario aumentando da una parte le assunzioni dei medici, dall'altra il numero dei posti in terapia intensiva.

Relativamente al caso italiano della Fase 2 il premier ha inoltre spiegato l'ampliamento della strategia di testing sulla popolazione in contemporanea con lo sviluppo di "un piano di monitoraggio nazionale in sinergia con le nostre autorità locali".

In precedenza sullo sfondo delle critiche e minacce di Trump all'indirizzo della Oms, lo stesso Conte aveva ribadito il sostegno dell'Italia all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dalla Casa Bianca, sullo sfondo della difficile situazione epidemiologica di Covid-19 negli Stati Uniti, continuano a piovere accuse e diktat all'indirizzo dell'Oms: per ultimo il presidente Trump ha dato 30 giorni di tempo all'Oms per realizzare miglioramenti nella sua governance, in caso contrario l'America sospenderà definitivamente i suoi finanziamenti.