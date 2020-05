Centrodestra pronto a scendere in piazza il 2 giugno

Al termine del vertice del centrodestra a Roma, il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato manifestazioni per il prossimo 2 giugno nella capitale e in altre 100 città "a fianco degli italiani" e senza bandiere di partito. Si sottolinea che verranno prese le opportune misure di sicurezza anti-Covid, così come chi vi parteciperà indosserà la mascherina.

#Salvini: #2giugno a Roma e in #100piazze italiane, una manifestazione COMPOSTA e in SICUREZZA. Non sarà una protesta, ma sarà una proposta. In Liguria saremo in piazza a Genova, Imperia, Savona e La Spezia per dare voce a chi è stato dimenticato. #PrimoCanale — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 19, 2020

​L'annuncio della manifestazione da parte di Salvini è stato accompagnato da una critica al governo, in particolare sul ritardo del Decreto Rilancio annunciato una settimana fa dal premier Conte.

"A una settimana dall'annuncio del governo, il "Decreto rilancio" è ancora un fantasma e non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Vi pare normale? Fate in fretta, l'Italia ha sopportato anche troppo", ha affermato il leader leghista.

Anche Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia ha annunciato la manifestazione del prossimo 2 giugno, per "dare voce all'Italia dimenticata".

Il prossimo #2giugno daremo voce a milioni di italiani che chiedono libertà e orgoglio. Sarà un’iniziativa non tradizionale che permetterà il pieno rispetto di regole e disposizioni per la sicurezza. Tenetevi pronti. pic.twitter.com/a42oddUOGm — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 16, 2020

​Se l'opposizione è intenzionata ad aumentare la pressione sul governo, sull'altro versante la situazione non pare tranquilla. Il sindaco dem di Milano Beppe Sala ha raccomandato al presidente del Consiglio Conte un rimpasto di governo per avere migliori ministri in vista dell'autunno.