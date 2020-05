27enne nudo nel parco davanti a bambini in provincia di Bologna

Si aggirava quasi completamente nudo nel parco pubblico di Pieve di Cento tra passanti esterrefatti che hanno chiamato i carabinieri. A quel punto il 27enne si è mostrato come mamma lo aveva fatto.

Prendeva il sole con un amico quasi completamente nudo nel parco ‘l’Isola che non c’è’ a Pieve di Cento, alcuni passanti del comune emiliano hanno contattato i carabinieri che sono prontamente giunti sul posto per accertarsi dei fatti.

Il giovane italiano di 27 anni, che aveva steso un telo non molto lontano dai giochi per bambini, alla vista dei carabinieri ha tolto anche le mutande asserendo che voleva così “purificarsi” da non si sa bene cosa.

L’uomo ha fornito alle autorità giustificazioni fuori dalla realtà, affermando che voleva ripulire il parco dalla sporcizia lasciata dagli altri cittadini.

Il giovane uomo è stato invitato a rivestirsi dai carabinieri, quindi è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico e in fine è stato allontanato dal parco frequentato dai cittadini e dai bambini del paesino bolognese.

Alcune settimane fa una donna quasi completamente nuda era saltata sul cofano della gazzella dei carabinieri. Accerchiata dai sanitari in tenuta anti-Covid-19 si è sentita minacciata e li ha aggrediti con il seno al vento.