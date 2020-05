Frasi sessiste e discriminatorie in libro scolastico: interviene Azzolina

Il ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina interviene sul caso del libro scolastico per bambini in cui sono contenute frasi sessiste e discriminatorie rivolte a bambine.

Il ministro ha scritto che “quelle frasi sono semplicemente vergognose” ed ha anche anticipato che verranno svolti tutti gli approfondimenti del caso, tra cui la segnalazione all’Associazione italiana editori per evitare che possa accadere in futuro un fatto del genere.

“La scuola si batte ogni giorno per educare le ragazze e i ragazzi al rispetto, all’uguaglianza. Un lavoro che rischia di essere vanificato se non facciamo tutti la stessa doverosa attenzione ai messaggi che si trasmettono. Che frasi come quelle siano scritte in un libro di testo è molto grave”.

Ed ha aggiunto: “Dobbiamo essere ancora più vigili sul tema del sessismo”.

Il libro di racconti incriminato

A denunciare l'accaduto sul suo profilo Facebook il deputato e romanziere Alessandro Fusacchia. Questi si è imbattuto nelle frasi di questo libro scolastico (presumibilmente della figlia) dove ha letto frasi del tipo:

“Lucia è troppo grassa… per indossare una minigonna”;

“Rossella è così bella da sembrare un angelo, mentre sua sorella è talmente brutta che nessun ragazzo la degna di uno sguardo”.

Il commento del deputato è stato: “Questa è roba da far venire voglia anche al più incallito liberale di invocare la censura”.