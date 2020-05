100 anni di Giovanni Paolo II, per Meloni e Salvini un faro nella loro vita

Ricorrono oggi i 100 anni dalla nascita del Grande papa San Giovanni Paolo II, un pezzo di storia ricordato anche da alcuni politici come Meloni e Salvini, che dicono di aver tratto ispirazione da lui.

Oggi 18 maggio non è solo la Fase 2, Atto II, ma ricorrono i 100 anni dalla nascita San Giovanni Paolo II il Grande papa che ha inciso nella storia di fine XX secolo come altri pochi.

Non hanno voluto far mancare il loro ricordo due politici influenti del panorama italiano e in particolare del centrodestra.

Giorgia Meloni lo ha definito “un padre” che ha “accompagnato gran parte della mia vita e l’ha illuminata con le sue azioni”. E la presidente di Fratelli d’Italia coglie l’occasione per ricordare le volte che lo ha potuto incontrare personalmente, un ricordo indelebile che “non dimenticherò mai” dice.

“Una persona di famiglia, che ci ha insegnato tanto, che porteremo sempre nel cuore e che ora continua a guidarci dal Cielo”, conclude Meloni.

“Un uomo straordinario che ha cambiato il mondo”, scrive invece Salvini che coglie l’occasione per ricordare la nascita di Karol Wojtyla.

“È bello che oggi, nel Centenario della sua nascita, riparta l'Italia e si possa tornare in chiesa per ricordarlo”, aggiunge il segretario del carroccio.

Sputnik vi presenta le miglior foto del papa: