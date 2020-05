18 maggio, Zaia: ‘Ho aperto tutto’

Il governatore Zaia apre tutto in Veneto comprese le palestre e i mercati rionali. C'è qualche perplessità da parte dei sindaci, ma Zaia invita tutti al 'buon senso': il motore riparte.

“Dalla scorsa mezzanotte noi abbiamo di fatto autorizzato tutto”, esordisce il governatore della Regione Veneto Luca Zaia dopo aver presentato i dati aggiornati sull’andamento epidemiologico da nuovo coronavirus in regione.

Avrete visto in giro che molti hanno già riaperto. Ci sono alcuni, “qualche palestra” che ha deciso di ritardare di qualche giorno “o dei ristoranti che decidono di riaprire a metà settimana”.

“Anche se al minimo i motori sono partiti”, aggiunge ancora Zaia.

Autorizzati anche i mercati rionali e comunali che possono ripartire con le linee guida rilasciate. Ci sono delle “perplessità” da parte di alcuni sindaci, dice Zaia, rispetto alle modalità di riapertura dei mercati. Per Zaia, però, è sufficiente il “buon senso” e la responsabilità di tutti.

I mercati sono tutti aperti quindi, dal mercato settimanale a quello dell’antiquariato, compresi gli ambulanti che non hanno postazione fissa.

Sui ristoranti in Veneto

Zaia si appella alla responsabilità dei ristoratori affinché privilegino il più possibile le aree all’aperto e per il resto che rispettino l’uso delle mascherine e dei guanti per il personale.

“Un tavolo all’aperto vale più che un tavolo al chiuso”, dice Zaia e chiede ai sindaci di fornire in via temporanea più spazio esterno ai ristoratori per favorire appunto la ristorazione all’aperto.

Situazione in Regione Veneto aggiornata

513.648 tamponi fatti, con un guasto a uno dei macchinari più importanti per la validazione dei test.

I casi totali sono 18.950, tra cui 13.143 guariti e 1.803 vittime con 4.004 attualmente positivi. 3.870 persone sono in isolamento e 592 ricoverati e 51 sono le persone in terapia intensiva.