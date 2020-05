A Marsala dipendente pubblico paga caffè 50 euro: azione da buon samaritano

A Marsala, in provincia di Trapani, un dipendente pubblico ha pagato il caffè 50 euro come gesto altruistico a favore del bar dove sempre si recava ogni mattina prima del lockdown.

Un gesto di generosità e di supporto avvenuto in provincia di Trapani, da parte di un lavoratore che si è avvertito in una posizione “privilegiata” in questo momento di estrema difficoltà per bar e ristoranti che, dopo la chiusura non hanno visto che 600 euro di indennizzo e in alcuni casi arrivato con molto ritardo.

Il Bar Moon di via Roma a Marsala ha il suo buon samaritano, un cliente abituale che tutte le mattine si recava al bar come sempre e che ora ha potuto riprendere il rito mattutino.

La sofferenza dei commercianti

Un gesto che mostra come c’è chi ha compreso bene la sofferenza patita e per nulla terminata degli esercenti rimasti chiusi per oltre due mesi.

Confcommercio ha stimato che oggi hanno riaperto oltre 800mila attività commerciali in tutta Italia, un numero impressionante di piccoli imprenditori rimasti chiusi e senza reddito per un tempo lungo.