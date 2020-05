Virginia Raggi contestata dai commercianti ad Ostia

Ad Ostia la prima cittadina di Roma Virginia Raggi ha subito una contestazione da parte di un gruppo di commercianti disperati e piegati dalla crisi economica per il coronavirus.

La sindaca era diretta al X Municipio per una visita al mercato rionale, ma è stata fermata da un cospicuo numero di commercianti che hnnoa bloccato l'auto con cui stava viaggiando. La presidente del municipio Giuliana Di Pillo, anche lei presente per incontrare il sindaco, ha cercato di calmare gli animi e far uscire la Raggi dall'auto.

🐢

impediscono alla Raggi di scendere dalla macchina e fare l'ennesima passerella ad Ostia.‼‼

🐢👏 pic.twitter.com/LmBeyab2Gs — Cielo d'Italia (@nonstoasinistra) May 18, 2020

'Questa è la tua ultima passeggiata' così hanno minacciato la Sindaca.



Casapound è venuta a disturbare mentre Virginia Raggi incontrava i commercianti a Ostia. In un momento di difficoltà speculano sulla pelle dei cittadini. La solita sceneggiata con minacce pesanti Vigliacchi pic.twitter.com/TNteoxWRvr — Paolo Ferrara (@Paolo__Ferrara) May 18, 2020

La Raggi è rimasta in auto per motivi di sicurezza per una quindicina di minuti, dopodiché è scesa e ha ascoltato le ragioni dei commercianti piegati dalla crisi economica per il coronavirus. Dopo la protesta la sindaca pentastellata non ha proseguito la sua visita ad Ostia ed è tornata indietro.

Ieri nella trasmissione "Non è l'arena" di Giletti la sindaca di Roma aveva dichiarato che quest'anno i commercianti non avrebbero pagato l'imposta per "l'occupazione di suolo pubblico", ma le bollette che continuano a ricevere dovranno essere saldate, anche con pagamenti dilazionati, nonostante in questi mesi di lockdown le entrate siano state nulle.

Nel primo giorno di riapertura dei negozi molti hanno aperto consapevoli che le entrate saranno sensibilmente inferiori rispetto al normale: questa situazione potrebbe far fallire migliaia di piccoli imprenditori.