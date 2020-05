Amazon assume 100 persone, a Castagneto nuovo centro smistamento

Amazon Italia presto aprirà un nuovo centro di smistamento a Castagneto in provincia di Brescia, da cui smisterà i prodotti alle province limitrofe, tra cui anche Bergamo e Lodi.

Non si ferma l’espansione di Amazon in Italia, il grande marketplace annuncia l’apertura di un centro di deposito e smistamento a Castagneto in provincia di Brescia.

Il centro servirà i clienti della provincia, ma anche di quelle di Bergamo, Lodi e Cremona.

La struttura occupa 8mila metri quadrati di area coperta e impiegherà a regime, entro 3 anni, 30 dipendenti a tempo indeterminato, mentre saranno 70 i corrieri/autisti che si occuperanno di consegnare i prodotti richiesti ai cittadini del territorio.

Amazon ricerca figure manageriali per gestire il centro di smistamento, i tecnici e altre funzioni di supporto al centro logistico.

La selezione degli operatori di magazzino avrà luogo a partire dalla prossima estate.

Le sedi Amazon in Italia

Cresce il numero di sedi Amazon in Italia che pian piano punta a coprire l’intero territorio con centri di consegna vicini ai clienti per ridurre i tempi di spedizione.

L’intendo di Amazon è avere una sua logistica personalizzata che fa affidamento quasi esclusivamente sulla sua rete di depositi dislocati in tutto il mondo.

Gli autisti pensano alla distribuzione della merce da un centro all’altro e da questo al cliente.