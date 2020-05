Fase 2 Sicilia, Musumeci vorrebbe sanzionare chi non indossa mascherina

Il governatore Nello Musumeci avverte i siciliani che se non indosseranno la mascherina potrebbe anche emettere un'ordinanza con sanzioni pecuniarie per chi trasgredisce.

Ho visto troppa gente senza mascherine ha detto il governatore della Sicilia Musumeci intervenendo al programma ‘Omnibus’ su La7.

Eppure le mascherine sono obbligatorie nella Regione Siciliana dove il governatore le ha imposte con ordinanza quasi ovunque, come già fatto da molte altre regioni italiane.

“Esorto i siciliani a portare la mascherina anche uscendo da casa, nei luoghi pubblici”, questo l’appello del governatore Nello Musumeci.

“Al momento non abbiamo posto sanzioni, ma ciò non toglie che tra qualche giorno potremmo imporre delle sanzioni per chi non indossa il dpi”, ha detto il governatore.

Le regole di base a livello nazionale

La regola di base è il distanziamento fisico di almeno un metro, e quindi l’uso della mascherina obbligatoria in particolare nei luoghi chiusi e nei contesti lavorativi. Alcune regioni, avvalendosi dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione e dai recenti accordi con il Governo, hanno adottato misure più stringenti e differenziate.

Dove si deve indossare la mascherina in Sicilia

Nei locali pubblici al chiuso è sempre obbligatoria la mascherina, mentre nei mercati, fiere e mercatini degli hobbisti, è obbligatoria “ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro”, si legge nell’ordinanza numero 21 del 17 maggio 2020.

Il titolare di posteggio è però obbligato a indossare la mascherina, mentre per quanto riguarda l’uso dei guanti “può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani”.

I dati aggiornati in Sicilia

Il numero totale dei tamponi effettuati è di 117.426, con un aumento giornaliero di 2.463, i positivi sono 6 in un giorno e 3.388 sul totale, mentre gli attualmente positivi sono 1.555, ovvero -104 casi.

I ricoveri sono scesi a 158 (-13 pazienti), mentre in terapia intensiva si trovano 13 persone (+1), in isolamento domiciliare obbligatorio vi sono 1.397 persone (-91).

Aumentano i guariti che salgono a 1.566 (+108 in un solo giorno).

Per quanto riguarda i decessi i dati della regione indicano che essi salgono a 267 (+2).