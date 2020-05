Fase 2, Pregliasco: "Da domani "liberi tutti", ma il nemico è ancora fra noi"

Da lunedì 18 maggio "sarà 'liberi tutti', anche in regioni come la Lombardia dove ancora i numeri sono a tre cifre", dice Fabrizio Pregliasco, il virologo dell'Università di Milano, in una intervista rilasciata a Adnkronos. Per il professore, l'apertura è " un compromesso tra salute ed economia; la voglia di riaperture era talmente forte che si è optato per questa via".

"Il monito agli italiani è quello di non pensare che ci siamo liberati anche del virus: manteniamo distanziamento sociale e mascherine", avvisa. "Un metro è il minimo - aggiunge - e molto dipende dal trovarsi al chiuso o in spazi aperti. In ogni caso meglio un’indicazione che si può osservare, piuttosto che una impraticabile“.

"I dati ci dicono che la situazione nel Paese è buona, e non si è alterata più di tanto dopo le prime riaperture“, sottolinea il virologo, che però avvisa:"il nemico è ancora fra noi". Bisognerà quindi non abbassare la guardia e puntare sulla sicurezza.

Sulla Lombardia, secondo Pregliasco, "i casi sono numerosi perché si fanno molti più tamponi di prima: si sta facendo luce su casi ‘vecchi’, che stanno emergendo. La situazione delle strutture sanitarie ci dice che la pressione è diminuita, e questa è un premessa positiva. Certo, è bene non abbassare la guardia“.

I falsi negativi

"Sono stati rilevati casi simil-Covid con tampone negativo e polmonite interstiziale, e questi casi preoccupano perché potrebbero sfuggire", ha inoltre spiegato il professore, riferendosi a precedenti segnalazioni di casi con sintomatologie simili al Covid-19 su pazienti negativi.

In questi casi " il valore del tampone deve essere esaminato" perché la negatività "potrebbe essere legata al fatto che questo esame è stato fatto troppo in anticipo, o alla presenza di falsi negativi. In ogni caso ogni sintomatologia che in qualche modo può ricordare Covid deve essere sorvegliata e indagata: abbiamo visto infatti che la strumentazione diagnostica può evidenziare anche seri problemi in pazienti che all'apparenza non hanno sintomi, o li hanno solo sfumati".