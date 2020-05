Frosinone, Gdf sequestra un milione di mascherine

Durante le attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza nel contrasto del commercio illecito di prodotti durante l'emergenza Covid-19, le Fiamme Gialle di Cassino hanno individuato diversi punti vendita ubicati nella provincia di Frosinone che commercializzavano mascherine facciali vendute come dispositivi di protezione individuale, ma che recavano in realtà false indicazioni di conformità ed un marchio CE contraffatto.

Grazie agli accertamenti effettuati i finanzieri hanno scoperto che i prodotti sequestrati erano commercializzati in violazione delle prescrizioni di legge e privi della documentazione obbligatoria di conformità.

"Sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, nella persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Maria Carmen Fusco, venivano effettuate perquisizioni in oltre 100 punti vendita del Lazio riconducibili alle citate società, nel corso delle quali sono state rinvenute e sottoposte a sequestro, complessivamente, n. 1.050.455 mascherine protettive, mentre i 3 imprenditori di nazionalità italiana, venivano segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per le fattispecie di contraffazione e vendita di prodotti con segni mendaci" si legge nel comunicato stampa della Guardia di Finanza.

Durante l'emergenza Coronavirus le autorità della Guardia di Finanza effettuato controlli su tutto il territorio italiano per contrastare le manovre speculative sui prezzi al pubblico dei prodotti anti-contagio (mascherine, igienizzanti/disinfettanti, etc.) o, comunque, ricorre a pratiche commerciali illecite e fraudolente. Nella giornata di oggi le fiamme gialle hanno messo sotto sequestro gel disinfettante e dispositivi di protezione personale non a norma in due esercizi commerciali di Forio.