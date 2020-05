Fase 2, Federalberghi Roma: "Per noi non è vera riapertura"

Da lunedì prossimo, 18 maggio, si apre una nuova fase per un gran numero attività economico-produttive italiane che, attenendosi alle nuove regole contenute nel Dl quadro approvato ieri dal governo, potranno iniziare a riaprire.

Un nuovo inizio che, tuttavia, difficilmente riguarderà il settore alberghiero, uno dei più colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, come ricorda in un'intervista al portale Adnkronos il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli:

"Per noi una vera e propria riapertura non è, in quanto alcuni alberghi, seppure vuoti, sono stati sempre aperti nel periodo del lockdown e l'autodisciplina interna che c'è stata fino ad oggi è più o meno la stessa contenuta nel nuovo decreto", ha spiegato.

E la nuova regolamentazione, unita al crollo verticale delle prenotazioni e a oltre due mesi di alberghi semivuoti, secondo Roscioli potrebbero indurre molti albergatori della capitale a mantenere la serrata:

"Mentre dai parrucchieri da lunedì ci sarà la fila, negli alberghi della Capitale questo non avverrà, quelli che avevano chiuso probabilmente non riapriranno: a fronte di investimenti importanti sanificazione ed altro non ci sono clienti sufficienti per coprire i costi. Non conviene", ha proseguito Roscioli.

Per vedere un primo scampolo di ripresa del settore, ha chiarito il presidente di Federalberghi, sarà dunque probabilmente necessario attendere l'inizio del 2021 e la diffusione capillare di un vaccino che permetta nuovamente gli spostamenti aerei, anche a lungo raggio, facendo così intensificare i flussi turistici:

"La dinamica turistica nelle grandi città - aggiunge Roscioli - è diversa ed è condizionata anche dall'attività delle compagnie aeree (in particolare, ci interessa il lungo raggio) e non prevediamo ripresa prima di marzo 2021. Il nostro settore è stato il primo ad essere colpito quando è stato deciso il blocco dei voli da e per la Cina e saremo tra gli ultimi a ripartire quando tutto finirà, quindi con il vaccino. Prima -non prevediamo grossi flussi di turismo", ha detto.

Il danno economico, ha concluso Roscioli, potrebbe essere enorme, con una perdita secca che potrebbe essere di oltre 1 miliardo e con conseguenze catastrofiche per l'impiego nel settore:

"Con gli alberghi chiusi, finita la cassa integrazione saremo costretti a licenziare il personale. Probabilmente c'è stata una sottovalutazione del settore: bisognava guardare oltre, lanciare sostegni a medio-lungo termine, perché di questo abbiamo bisogno", ha concluso il presidente di Federalberghi Roma.