Spostamenti tra regioni, possibile riapertura dal 3 giugno

Ci sarebbe una bozza di un decreto legge quadro di appena tre articoli, in discussione al Consiglio dei Ministri di oggi, contenente le linee guida per la riapertura, il ripristino della libertà di circolazione interna e inter-regionale, a cui le regioni dovranno attenersi. Lo riferisce l'agenzia Adnkronos.

"A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione", si legge nella bozza in possesso dell'Adnkronos. Restano limitazioni ad aree soggette ad "aggravamento della situazione epidemiologica", e agli spostamenti tra una regione e l'altra che continueranno ad essere interdetti almeno sino al 3 giugno.

"Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, - prosegue il testo - con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Dopo questa data potrebbe esserci un'apertura alla libera circolazione con limitazioni che possono essere imposte in funzione dell'andamento dell'epidemia.

Gli spostamenti fra una regione all'altra potrebbero essere previsti "in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree", si legge.

La validità dei provvedimenti perdurerà sino al termine dello stato di emergenza, previsto il 31 luglio. In seguito all'intesa sul decreto legge quadro potrebbe arrivare un nuovo Dpcm.