Venezia, esplosione in un complesso industriale chimico a Porto Marghera - Video

Almeno due persone sono rimaste ferite e verserebbero in condizioni molto gravi. Sul posto al lavoro 8 squadre del nucleo Nbcr.

Si è verificata un'esplosione nell'industria chimica 3V Sigma di Porto Marghera, alle porte di Venezia, la quale ha scatenato un poderoso incendio.

Almeno due persone sono rimaste ferite e verserebbero in gravi condizioni, mentre sul posto sono intervenute 8 squadre del nucleo Nbcr, ovvero addestrato per emergenze nucleari, biologiche chimiche e radiologiche.

Il rogo, come è possibile evincere da alcune immagini pubblicate su Twitter, sono visibili a chilometri di distanza e, in ragione della natura dei materiali lavorati nel complesso industriale, il comune di Venezia ha richiesto ai cittadini di non uscire di casa, chiudendo bene porte e finestre, vicino alle quali è necessario mettere dei panni umidi.

Chi abita nei dintorni di Venezia stia attento, tornate a casa in sicurezza e chiudete tutte le finestre.

È scoppiato un incendio al petrolchimico pic.twitter.com/XBLwS06gcT — Van Gaia ت ⁷ ⟬⟭ (@SmileDreamShin) May 15, 2020

​Nella zona è stato interrotto il servizio di tutte le linee di trasporto pubblico, compreso quello ferroviario, che passano in zona, le quali sono state deviate o sospese.

Non è ancora stato appurato con certezza quale sia stata la causa dell'incidente, anche se pare probabile che esso possa essere stato causato dall'esplosione di un serbatoio.