Coronavirus, annullato il Palio di Siena 2020

A causa dell'emergenza coronavirus, a Siena non si correranno nel 2020 i tradizionali Palii del 2 luglio e del 16 agosto, attesi dai cittadini senesi e da tutti i turisti che ogni anno partecipano come spettatori all'evento. Si tratta della prima volta che viene annullato il Palio dal secondo Dopoguerra.

L'annuncio dell'annullamento è arrivato dal sindaco Luigi De Mossi con il magistrato delle contrade Claudio Rossi, i Priori, il decano e il vice decano dei capitani in seguito ad una riunione svoltasi in Comune. Si era stabilito di traslare le date al 22 agosto e al 26 settembre ma evidentemente, stante l'emergenza Covid 19,non ci sono le condizioni per poter fare un Palio come festa di popolo.

​L'attività nelle contrade riprenderà dopo la definizione di un protocollo tra comune e prefettura.

A causa della pandemia da Covid-19, numerosi sono gli eventi che sono stati annullati a livello nazionale e mondiale, a causa dell'impossibilità di garantire le distanze di sicurezza e l'incolumità di partecipanti e spettatori. Anche le Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo, riprogrammate per il 2021, verranno annullate definitivamente se la pandemia di coronavirus non sarà presa sotto controllo entro il prossimo anno.